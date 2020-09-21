قرية مصرية تشتهر أوروبياً بسبب الطماطم

المصدر: وكالات

حققت قرية البغدادي بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، شهرة أوروبيةواسعة، وذلك بفضل الطماطم المجففة التي تنتجها وتصدرها إلى القارة العجوز، حيث تعد زراعة الطماطم وتجفيفها هي النشاط الأغلب لقاطني هذه القرية، التي تمثل المرأة نسبة 40% من قوة العمل في هذا المجال.

كما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخول المزارعين بالقرية بنسبة 30 %، مما يرفع حصيلة الصادرات المصرية، ودعم الأسر في صعيد مصر .

وتولي الحكومة المصرية مشروع تجفيف الطماطم في قرية البغدادية بالأقصر، أهمية خاصة، وتتولي تنفيذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشراكة برنامج الأغذية العالمي. بحسب سكاي نيوز عربية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط أن "مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادي بمحافظة الأقصر يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في صعيد مصر والمساواة بين الجنسين، كما يحفز خلق المجتمعات المستدامة، فضلا عن توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت المشاط خلال زيارة قامت بها لمحافظة الأقصر، أن المشروع "يعكس قوة الشراكات متعددة الأطراف الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر نموذجا للشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، كما أنه يمنح فرص للنساء ليس فقط لتحسين أحوالهن، ولكن لعائلاتهن ومجتمعاتهن".

وتفقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار ثلاثة أيام، ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ الأقصر، عددا من المشروعات في مجال التنمية الريفية والزراعية المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمشاركة مسئولي المؤسستين.

من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، المدير القطري منجستاب هايلي، أن هذه النوعية من المشروعات "تحقق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضمن تحقيق تحول مجتمعي ليستفيد كافة أفراد الأسرة من التنمية".

كما أشار إلى أن "المعرفة والمهارات التي سيكتسبها المزارعون والنساء في مصر اليوم، سيتم تقاسمها مع إفريقيا ككل".

يذكر أن مصر ترتبط مع برنامج الأغذية العالمي بعلاقة استراتيجية، من خلال الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية خلال الفترة من 2018-2023، المخصص لها نحو 586 مليون دولار.

وترتكز الخطة على محاور رئيسية، من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا، مع التركيز على النساء، لاسيما الأمهات، ودعم قدرة المزارعين على الصمود.

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