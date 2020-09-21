هكذا علّق سمير غانم على انباء تدهور صحته

المصدر: وكالات

علق الفنان المصري، سمير غانم، بأسلوب كوميدي ساخر على أنباء نقله للمستشفى، "الأحد"، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية قال غانم: "أنا زي الفل وأبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".

وأشار غانم إلى أن مطلقي الشائعات "ناس فاضية"، بحسب تعبيره، مضيفا "هؤلاء الناس لا يعرفون ماذا يفعلون، يختاروا نجما منحه الله قبول والناس تحبه ويبدو أن هذا ما يضايقهم فيطلقوا شائعات بشأن وفاته".

وكان سمير غانم قد أكد "الأحد"، سلامته واستقرار حالته الصحية، كاشفا عن وجوده في الوقت الراهن في منزله.

وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق اليوم، إلى تعرض الفنان المصري لأزمة صحية، وخضوعه للفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز