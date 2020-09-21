قضاء مصر يؤيد حبس سما المصري عامين

المصدر: البيان الإلكتروني

أيدت محكمة القاهرة حكمها بحبس سما المصري عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، قضت بمعاقبة سما بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة.

وأمر النائب العام بحبس سما المصري، في وقت سابق، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية، بعد إلقاء القبض عليها في رمضان الماضي.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن سما المصري أنكرت ما نُسب إليها، دافعةً الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على دعوة إلى الفسق أو خدش للحياء العام، مؤكدةً مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

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