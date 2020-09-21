وفاة "الملاك الأبيض" عميد الأغنية الأندلسية الجزائرية متأثرا بإصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي فجر اليوم الاثنين نجم أغنية المالوف في الجزائر الفنان حمدي بناني عن عمر ناهز 77 عاما، بمستشفى " ابن سينا" بولاية عنابة شرقي الجزائر.

وذكرت صحيفة " الخبر" ، في موقعها الالكتروني، أن بناني توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولقب الفنان الراحل ، الذي اشتهر بأدائه لأغنية المالوف، بـ "الملاك الأبيض" نسبة إلى الكمان الأبيض الذي كان يرافقه دائما، كما ساهم طوال مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية عموما والمالوف خصوصا من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.

ونجح بناني في وضع لمسته على أغنية المالوف من خلال نحو 30 أغنية أبرزها "عدالة يا عدالة"، و"محبوبتي" و"يا ليلي يا ليلي"، و" جاني ما جاني ".

واهتم بناني بالفن والغناء وعمره لم يتجاوز 16 عاما حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد الكورد.

ذاع صيته، بعد استقلال الجزائر، وكانت باكورة أعماله أغنيته "يا باهي الجمال" التي نال عليها جائزة الغناء الأولى، في إحدى المسابقات الفنية.

استمر النجاح بأغاني مثل «عدالة يا عدالة» و«محبوبتي» و«يا ليلي يا ليلي» و« جاني ما جاني » وغيرها، واستطاع بناني من خلال نحو 30 أغنية ناجحة بوضع لمسته على أغنية المالوف. كما ساهم، بدعم من عميد المالوف بقسنطينة الحاج محمد الطاهر الفرقاني، في نشر الثقافة الجزائرية عموما والمالوف خصوصا من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.

حظي بناني بتكريم رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2004، نظير مساره الفني اللافت.

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