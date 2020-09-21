اليوم آخر أيام الصيف وبداية الخريف غدا

المصدر: البيان الإلكتروني

يطوى الوطن العربى وكامل النصف الشمالى للكُرة الأرضيّة صفحة فصل الصيف فلكيا مع نهاية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، بعد 93 يوماً و 15 ساعة و 47 دقيقة، استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف يوم غد الثلاثاء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يجب معرفة أن دخول فصل الخريف لا يعنى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن سيحدث التغير فى الطقس بشكل تدريجى خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

,من المعروف أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة بإستمرار، كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة، حيثُ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوى، بما فى ذلك فى شبه الجزيرة العربية وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة فى منطقة الخليج العربى، وفقاً لليوم السابع.

وبداية الخريف حول الدائرة القطبية الشمالية ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة - وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.

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