حديقة في تايلاند تعيد القمامة إلى السياح المسؤولين عنها

المصدر: البيان الإلكتروني

أن تتنزه في الحديقة وتتنعم بالطبيعة والمناظر الجميلة وتلقي القمامة ثم تغادر المكان دون أي حسيب أو رقيب!! هذا ما لم يعد سائداً في تايلاند، لأن الحدائق ستشحن القمامة إلى منزلك كتذكير على أنه عندما تستمتع بالطبيعة، فعليك أن تنظف أي مخلفات أو قمامة قد ترميها أو تتركها جانباً.

وقال وزير البيئة التايلاندي فاراوت سيلبا أرتشا إن السلطات في حديقة خاو ياي الوطنية الشهيرة بالقرب من بانكوك ستبدأ في إعادة القمامة إلى الأشخاص المسؤولين عنها. كما سيتم تسجيل المخالفين لدى الشرطة. وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ويتعين على زوار الحديقة تسجيل دخولهم مع وضع عناوينهم، مما يسهل على الحراس تعقبهم إذا تركوا القمامة وراءهم.

ونشر أرتشا صوراً للقمامة التي تم جمعها في طرود من الورق المقوى جاهزة للشحن على حسابه على «فيسبوك».

ويحذر المنشور: «القمامة الخاصة بك - سوف نعيدها إليك»، مذكراً الناس بأن إلقاء القمامة في حديقة وطنية يعد جريمة ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامات باهظة.

وإلى جانب الزجاجات البلاستيكية الفارغة والعلب، يحتوي الصندوق الموجود في منشور «فيسبوك» على ملاحظة مهذبة تقول: «لقد نسيت هذه الأشياء في حديقة خاو ياي الوطنية».

وتقول سلطات المتنزه إن القمامة المتروكة خلف الزوار يمكن أن تكون خطيرة بشكل خاص على الحيوانات التي قد تحاول أكلها.

وتمتد حديقة خاو ياي الوطنية الواقعة شمال شرقي العاصمة التايلاندية بانكوك على أكثر من ألفي كيلومتر مربع (770 ميلاً مربعاً) وتحظى بشعبية كبيرة بين المتنزهين. وهي أقدم حديقة وطنية في تايلاند وتشتهر بشلالاتها وحيواناتها ومناظرها الطبيعية.

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