تعرف إلى الفائزين بجائزة نوبل للحماقة 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت الطريقة الجديدة للكشف عن النرجسيين من خلال حواجبهم في حفل جائزة نوبل للحماقة للعام 2020. وتُمنح هذه الجوائز سنوياً لأصحاب الأفكار والأبحاث التي تبعث على الضحك والتأمل.

أقيمت الدورة الثلاثين للجائزة السنوية الساخرة التي وصفها المنظمون بأنها تكريم للإنجازات العلمية التي "تجعل الناس يضحكون ثم يفكرون"، عبر الإنترنت بدلاً من الحدث التقليدي المباشر في جامعة هارفارد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من بين الفائزين بجوائز 2020: دراسة أجراها علماء من النمسا، والسويد، واليابان، والولايات المتحدة، وسويسرا، حول تمساح صيني داخل غرفة محكمة الإغلاق مليئة بالهواء المخصب بالهيليوم وحثه على إصدار صوت صاخب، وفازت بـ "جائزة الصوتيات".

وذهبت جائزة علم الحشرات إلى باحث أمريكي عن مجموعة الأدلة التي قدمها حول خوف علماء الحشرات الذين يدرسون الحشرات، من العناكب.

ويُقام الحفل عادةً في جامعة هارفارد، ويتم بثه مباشرةً عبر الإنترنت منذ العام 1995، ولكن 2020 يمثل العام الأول الذي يُقام فيه الحفل عبر الإنترنت فقط، بحسب (DW).

ولم يفوت منظمو الجوائز خفيفة الظل عموماً فرصة التطرق إلى عالم السياسة، حيث تم منح جائزة "التعليم الطبي" لقادة البرازيل وبريطانيا والهند والمكسيك وبيلاروسيا والولايات المتحدة وتركيا وروسيا وتركمانستان بسبب "استخدامهم لجائحة فيروس كورونا لإبلاغ العالم أن السياسيين يمكن أن يكون لهم تأثير مباشر على الحياة والموت أكثر من العلماء والأطباء".

يُشار إلى أن قادة كل تلك الدول قد قللوا من خطورة الجائحة.

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