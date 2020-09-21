افتتاح أول مقهى خاص بالنساء في طنجة المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفت مدينة طنجة المغربية مؤخرا بافتتاح أول مقهى خاص بالنساء، أطلق عليه اسم "كونسيرتو كورغلز".

ولقي الافتتاح استحسان فئة كبيرة من النساء، خصوصا بمدينة "عروس الشمال"، اللواتي تحمسن لزيارة المقهى واكتشاف مكانه.

ونزولا عند رغبة الكثير من النساء والفتيات واحتياجهن إلى مكان يمنحهن الارتياح والخصوصية، في ظل هيمنة الرجال على جل المقاهي الموجودة بالمدينة، تم افتتاح "كونسييرتو كورلز" الواقع بالبولفار.

رشيد أكزناي، مالك المقهى الذي كان مقيما بلندن لما يقارب الثلاثين سنة، أكد، في تصريح لهسبريس، أنه تم انتقاء ديكور وإكسسوارات المقهى بطريقة تليق بالجنس اللطيف، والذي يحمل اللون الوردي وديكورات مستوحاة من بعض المقاهي الموجودة في العاصمة البريطانية، بالإضافة إلى مقاعد مختلفة الأشكال، وفضاء للموسيقى والرقص.

وأشار أكزناي إلى أن الهدف من افتتاح المقهى هو الاستثمار في بلده المغرب، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد، وبحكم نقص في الأماكن التي يمكن للمرأة المغربية ارتيادها بكل حرية قرر تجسيد الفكرة على أرض الواقع.

وأضاف صاحب هذا المشروع أن الأطباق والأكلات المقدمة تتميز بالحرفية، وهناك أطباق لأول مرة تقدم بالمغرب كـ"بولي بيري بيري" والتوابل المستوردة من الهند، بالإضافة إلى أكلة "بطاطا أساطا" المشهورة في منطقة الشمال، و"باسماتي رايس" بالطريقة الهندية، ناهيك عن الأكلات المعروفة في المطاعم المغربية.

واستردف أكزناي أنه بحكم وجود أسر جد محافظة بالمنطقة، فهذا المقهى سيكون متنفسا لهذه الفئة، وفرصة كذلك لتنظيم احتفالات أعياد الميلاد، أو بعض المناسبات كعيد المرأة، بكل أريحية.

وفي سياق متصل، أعربت رانيا، إحدى الزبونات، أنها جد سعيدة ومرتاحة لافتتاح مقهى خاص بالنساء، خصوصا أنه يمكن للنساء والفتيات المتحجبات ارتداء ما يشأن هناك لغياب كاميرات المراقبة.

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