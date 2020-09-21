شاهد.. "الدرع الشفاف" لمجابهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ابتكر الأرجنتيني بابلو بوجدان وسيلة حماية تحسن من التجربة الاجتماعية اليومية بعد انتشار فيروس كورونا، وتمكن من رؤية الوجه كاملا، وأطلق عليها اسم "الدرع الشفاف"، وفق "روسيا اليوم".

واستعرض بابلو وزوجته وسيلة الحماية في شوارع بوينس آيرس، وهي عبارة عن أسطوانة شفافة مصنوعة من البلاستيك، وتغطي الجزء العلوي من جسم الإنسان من أسفل الكتفين إلى أعلى الرأس.

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