إذاعة «الأولى» 6 أعوام من التألق المتواصل

المصدر: دبي - البيان

في مثل هذا اليوم منذ ستة أعوام، بثت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أولى كلماتها في فضاء الإعلام الإماراتي، لتبدأ بعدها مسيرتها الحافلة والمكللة بالعطاء، ورسائلها التوعوية، وتوسع دائرة التغطية على مسيرة النهضة في البلاد، وتحتفي بإنجازات المؤسسات الحكومية والخاصة، وتسهم بدور فاعل في الدعم والمساندة والإيفاء بمسؤولياتها المجتمعية، وتدنو قرباً من مستمعيها، تحقيقاً لغايتها المنشودة، كصرح إعلامي إماراتي تراثي وطني، ورافد من المجتمع المحلي وإليه، ممثلاً في شعارها الدائم «منكم وفيكم».

بهذا الصدد، علقت نتالي أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، قائلة: «بعد مضي ستة أعوام على تأسيسها، تحتفي الإذاعة اليوم، بكوادرها وكافة فرق العمل فيها، من معدين ومنتجين ومخرجين، وتتقدم بالشكر إلى مستمعيها، وباقي شقيقاتها من وسائل الإعلام، لكونهم شركاء في هذه المسيرة، التي ميّزت الإذاعة في خطها التراثي الوطني الإماراتي، ولهجتها المحلية».

تغطية خاصة

وتحتفي إذاعة الأولى، بهذه المناسبة، ابتداء من برنامجها الصباحي «صباح الأولى»، في حلقة خاصة، من خلال مداخلات هاتفية لمسؤولين وعاملين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وإذاعة الأولى، للحديث عن كواليس العمل في الإذاعة، واستمرارها طيلة الأعوام الستة الماضية، بتقديم رسالتها كإذاعة إماراتية، تراثية، وطنية، وسيكون على رأس المتحدثين، عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأم الإعلام الإماراتي، الإعلامية حصة العسيلي، للحديث عما يعنيه لها العمل في إذاعة الأولى، وكواليس وأجواء الإذاعة عموماً.

كما أعدت الإذاعة مجموعة من الفواصل التي يتحدث فيها مذيعو الإذاعة عن مشوار عملهم الإعلامي، والإدلاء بتصاريح عن رحلتهم المهنية في هذا الصرح الإعلامي، الذي يبث رسائل وطنية، هدفها الأول تعزيز الهوية الوطنية، ومسيرة حفظ التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتضمن البث فاصلاً يستعرض أهم ما قدمته الإذاعة من برامج وفواصل، في إطار المحتوى الإعلامي الإماراتي التراثي والوطني، طيلة الأعوام المنصرمة.

دور توعوي

وتمضي إذاعة الأولى قدماً، لتستقبل عاماً جديداً، وسط فترة تشهد مواجهة انتشار لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وحرصت على أن يكون لها دور توعوي حول أهمية تحمل الجميع لمسؤوليته المجتمعية والوطنية، والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية، من خلال تغطية كاملة لكل المستجدات والقرارات المتعلقة بمواجهة انتشار الفيروس، كما ساهمت في إنتاج فواصل خاصة بهذا الشأن، وسوف تستمر الإذاعة على هذا النهج، إلى أن تصل للقضاء على الفيروس، والإعلان عن صفر إصابات، بإذن الله.

دورة برامجية

وأطلقت إذاعة الأولى دورة برامجية جديدة، حيث يستمر برنامج «صباح الأولى»، برسائله الإيجابية، مع سالم محمد، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 6:30 إلى 9 صباحاً، فيما يأتي برنامج «للشباب راي»، مع أمل الملا، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 14:00 إلى 16:00، ليشكل منصة حوارية وطنية.

ويطل برنامج «راديو البيت»، مع سماح العبار، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11:00 إلى 13:00، بمواضيعه الاجتماعية اليومية، فيما يستمر برنامج «حياك في بلادي»، مع خليفة الفلاسي، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 18:00 إلى 20:00، في تقديم كل ما هو تراثي سياحي.

برامج أسبوعية

أما البرامج الأسبوعية، فيأتي برنامج «الأولى مع الأولى»، يوم الأربعاء، من الساعة 16:00 إلى 17:00، مع أم الإعلام الإماراتي، الإعلامية حصة العسيلي. ويأتي برنامج «مسا الرياضة»، مع ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي، يوم الأحد، من الساعة 20:00 إلى 22:00، ليستعرض الرياضة المحلية، ما بين القديم والحديث.

ويبحر برنامج «غبايب»، بالمستمعين، كل يوم اثنين، من الساعة 16:00 إلى 18:00، مع النوخذة حميد بن ذيبان، يحاوره فهد علي. ويطل برنامج «مزامل»، مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، يوم السبت، من الساعة 18-20، ليثري أذن المستمعين ببيوت القصيد.

معزبنا العود

أعدت إذاعة الأولى مجموعة من الفواصل التراثية والمحلية والوطنية، والتي يأتي في مقدمها فاصل «معزبنا العود»، الذي يجمع قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويأتي فاصل «تصوخوا حمدان»، ليضم مقتطفات من عبارات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، التي صرح بها في مناسبات مختلفة، وما تمثله هذه الكلمات من أفكار ومعانٍ تعكس شخصية سموه الإيجابية والوطنية والقيادية والمحبة للناس. ويثري «فاصل قالوا الأوليين»، تجربة المستمعين بأبيات شعرية قديمة، بصوت الشاعر سيف بن سليمان.

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