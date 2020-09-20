"كعك وعسل الخيزران" في اليوم العالمي للخيزران

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أطلقت ولاية ترايبورا الزراعية شمالي الهند مبادرة "كعك الخيزران" بوصف بتيلات الخيزران من معززات المناعة الأبخس ثمناً التي تعتبر الولاية أفضل منتجيها في البلاد.

وعمد بيبلاب ديب، الممثل الرسمي لترايبورا إلى إطلاق مبادرة "كعك الخيزران" وعسل الخيزران في اليوم العالمي للخيزران الذي يصادف الـ 18 من سبتمبر. وتطور الولاية خطةً لتسويق المنتج في كافة أنحاء الهند، وفق ما ذكر موقع قناة نيودلهي.

وأشار ديب في حديث صحفي قائلاً: " لكعك الخيزران القدرة على تمكين سكان الريف وبما أن اهتمام الحكومة ينصب على تأمين منصات ذاتية الاعتماد لشباب ترايبورا، فإن تلك المبادرات تشجع المزيد من الأشخاص على تبني طرق مبتكرة للقيام بالأعمال التجارية."

ويعتبر "كعك الخيزران" نتاج مؤسسة تطوير الخيزران وقصب السكر في الولاية. وتصنع الكعكات باستخدام براعم نوعية محددة من الخيزران المنتج محلياً المعروف باسم "مولاي". وهو صنف غني بالعناصر الغذائية سيما البروتينات والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات والألياف وقليل السكر والدهنيات.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن حكومة الولاية تريد الترويج لمنتجات الخيزران كنوع من الدخل الإضافي للسكان المحليين، سيما قبائل المنطقة. ويذكر أن ترايبورا قد عمدت إلى إطلاق ما يعرف بقناني الخيزران التي يمكن استخدامها لتخزين العسل المنتج محلياً، في خطوة تهدف إلى الترويج للعسل المحلي والقناني المصنوعة من الخيزران في آنٍ معاً.

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