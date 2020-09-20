شركة هندية ناشئة تطور جلوداً للأزياء من بقايا مياه جوز الهند

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركة ناشئة مقرها الهند باسم "مصنوع من المالاي" جلداً عضوياً بديلاً مصنوعاً من السليلوز البكتيري الموجود في بقايا مياه جوز الهند مناسب لصنع الحقائب والأزياء التي تبدو وكأنها من الجلد الطبيعي.

وأمضى كل من المصممة السلوفاكية والباحثة في المواد زوزانا غومبوسوا ومصمم المنتجات والمهندس الميكانيكي ساسميث سوليلان، قبل تحقيق النجاح في مشروعهما خمس سنوات أمضياها في تجربة ما يزيد على 150 تركيبة.

وقاما لابتكار المادة، بتعقيم مياه جوز الهند وزرعها في بيئة جرثومية حاضنة، على أن تُترك لتختمر مدة أسبوعين. وتصبح المادة الهلامية التي تتكون على الطبقة الخارجية سليولوز جرثومي يشكل المادة الخام التي أطلق عليها غومبوسوا وسوليلان تسمية "مالاي".

ويتم في الخطوة التالية حصد مادة "مالاي" وتنقيتها ومزجها مع الموز، والقنّب أو أوراق شجر الساج لخلق نوع من الصلابة والقوام قبل تجفيفه في الهواء لمنح الألياف الطبيعية خصائص الجلد. وتقول غومبوسوا: "لا تؤذي عملية الإنتاج لدينا أي من الحيوانات. وتستهلك مصادر أقل من حيث الطاقة والمياه أثناء مرحلة التصنيع وتستخدم مواد كيميائية غير سامة."

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