ما قصة "الضبع" الذي تسبب بإقالة مسؤول مكافحة كورونا في الأردن؟ "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد جدل كبير أحدثته "نظرية الضبع" التي ذكرها الدكتور عدنان إسحق مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، إقالة الدكتور إسحق من منصبه، الذي يشغله إضافة إلى منصبه كمساعد للأمين العام للرعاية الصحية الأولية، وإعادته ليعمل في مجال اختصاصه في طب المجتمع.

والنظرية التي طرحها الطبيب إسحق، كانت تصريحاً خلال لقاء تلفزيوني لقناة المملكة الرسمية، وكانت محاولة منه لتوضيح إجراءات الحكومة في المواجهة مع الوباء، حيث قال إنه "إذا دخل ضبع دارك، بتسكر الباب ولا بتخلي مفتوح؟ طبعاً بخلي الباب مفتوح، حتى يغادر الضبع، وهذا مثال لوضعنا مع كورونا نفتح المطارات والبلاد حتى يغادر الفيروس".

كما أثار إسحق الجدل كذلك سابقاً عندما صرّح للتلفزيون الأردني بأنّ من أعراض الإصابة بالفيروس أن "يصبح الماء بلا طعم (نكهة)".

وتصدّر وسم #الضبع مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد تصريح عدنان إسحق حول فتح المطارات للسيطرة على وباء كورونا، باعتماد "نظرية الضبع".

وتهكم ناشطون أردنيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي على تصريحات المسؤول في وزارة الصحة، فيما طالب عدد منهم بإخضاع المسؤولين في الحكومة لدورة في فن الخطابة والتواصل مع الرأي العام.

من جانبه، أبدى إسحق عن أسفه لمشاهدته المتعلمين وأصحاب التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي يمارسون التنمر، أو حتى يفتحون فرصة للتنمر على الأشخاص. وقال "للأسف الجهل لم يقتصر على المستوى الصحي بل اللغوي وهذا لا يدل إلا على قصور فهم الأغلبية وجهلهم بالعمق الذي يحمله التشبيه، والذي اتخذه الأغلبية بابا للتنمر والاستهزاء".

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