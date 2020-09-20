جعلوا التمساح يستنشق غاز الضحك.. علماء يفوزون بجائزة نوبل للحماقة! "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

يقول موقع ويكيبيديا إن جائزة "إيغ نوبل" أو "جائزة نوبل للحماقة" هي جائزة تمنح كل عام في أجواء مضحكة وكوميدية للأبحاث العلمية اعتماداً على معيار "تجعل الناس يضحكون ثم تجعلهم يفكرون".

منحت هذه الجائزة قبل أيام لعلماء من النمسا والسويد واليابان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، والسبب أنهم اجتمعوا وقاموا بعمل تجربة علمية بوضع أنثى تمساح في غرفة مغلقة مليئة بغاز الهيليوم حتى يسمعوا صوتها بعد استنشاقها لذلك الغاز. فاستدعوهم وقدموا لهم هذه الجائزة المضحكة، بحسب موقع "CNN".

بدأت الجائزة كسخرية عام 1991م، وتُمنحها جامعة هارفارد في أجواء كوميدية للتجارب التي يُعتقد ألا فائدة منها لكن (قد) يكون لها فائدة مستقبلاً.

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