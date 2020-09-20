غوغل يحتفل بذكرى ميلاد نتيلة راشد مؤسسة مجلة سمير

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى الـ86 لميلاد الكاتبة الصحفية، نتيلة راشد، إحدى مؤسسات مجلة "سمير".

ووضع محرك البحث الشهير، صورة كارتونية معبرة لـ"راشد"، مربوطة بالعديد من الروابط الموجودة على الإنترنت والتي ترتبط باسمها، وتاريخها وتتحدث عنها.

نتيلة إبراهيم راشد كاتبة صحفية وأمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

هي إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002. وأيضًا كتب الهلال للأطفال سابقًا، وإحدى أهم من كتبن للأطفال وأفنين عمرهن من أجلهم.

من هي نتيلة راشد؟

نتيلة ابراهيم راشد والمعروفة باسم ماما لبنى (1934- 2012) رئيسة التحرير السابقة لمجلة سمير ورائدة أدب الأطفال في مصر.

قامت راشد، الملقبة بـ "ماما لبني" بكتابة العديد من الكتب والبرامج التليفزيونية والاذاعية للأطفال والشباب في الوطن العربي.

ترأست نتيلة راشد تحرير مجلة الأطفال "سمير" منذ انشائها عام 1956 وحتى عام 2002.

وفي عام 1965 قامت بإنشاء قسم خاص لكتب الأطفال في دار الهلال بالقاهرة والتي عملت بها كناشرة أيضا على مدار خمس سنوات.

بدأت راشد الكتابة للأطفال والشباب منذ ان كانت طالبة بجامعة القاهرة، وفي عام 1953، أذيعت لها أول مجموعة قصص قصيرة في الراديو.

كانت تحاول من خلال كتابتها ان تصور الحياة المعاصرة في مصر للأطفال في جميع انحاء العالم بالإضافة الى المزج الأدبي – الثقافي لرصد العادات والتقاليد المصرية بمصر القديمة والمعاصرة.

كما قامت ايضا بترجمة كلاسيكات أدب الأطفال الى العربية مثل "ملابس الامبراطور الجديدة " لاندرسين، "الأمير السعيد " لويلد و "الجمال الأسود" لسويل.

شاركت كعضو باللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل وعضو باللجنة العليا للطفولة والنشء بمكتبة الاسكندرية.

حصلت على جائزة الدولة لأدب الطفل في عام 1978 وجائزة الدولة لصحافة الطفل في عام 2002 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى من وزارة الثقافة.

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