حقيقة اعتزال اليوتيوبر المصري أحمد حسن نهائياً

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لليوتيوبر المصري أحمد حسن، يعلن فيه اعتزال "يوتيوب" نهائيا.

ووفقا لصحيفة الوطن، قال حسن في الفيديو الذي نشره عبر "تيك توك": "أنا قررت اعتزل اليوتيوب بس قبل ما اعتزل لازم تسمعوا كل الكلام اللي جاي ده".

وأضاف: "أنا اسمي أحمد حسن من أسرة تحت الفقيرة بشوية صغيرين كده وكنت عايش في البساتين منطقة أغلبكم عارفها وأبويا كبير في السن وكان عنده محل ترزي وزيه زي أي أب لما بيكبر لازم ولاده هما اللي يشيلوا المسؤولية خصوصا لو عنده بنات".

وتابع: "من 4 سنين كده كنت في تالتة ثانوي عام وقبل الامتحانات بأسبوعين بالظبط قررت اني مدخلش الامتحانات بسبب صدمة كبيرة جدا حصلت لي في حياتي قبل الامتحانات بأسبوعين وساعتها أهلي اتصدموا وكل اللي يعرفني اتصدم وكله بقا شايفني فاشل".

واستطرد: "قررت ساعتها أني أثبت لهم عكس كده لكن مش بالكلام بالأفعال وأخويا الكبير ساعتها كان لسه متخرج وكان المفروض يشتغل اما مهندس كمبيوتر أو مهندس برمجيات وبما أن مكنش فيه أي شغل متاح ساعتها فكان شغال مندوب مبيعات وساعتها قررت اني انزل اشتغل معاه عشان ساعتها كنت شايف الدنيا كلها هي فلوس بس".

وبالبحث عن أصل الفيديو تبين أنه قديم ويعود تاريخ نشره إلى قبل عامين، وتحديدًا في 2018.

وقضى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب 72 ساعة رهن الحبس الاحتياطي في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي يتهمهما بنشر فيديوهات مسيئة واستخدام طفلتهما "إيلين" في صناعة وبث فيديوهات بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للتربح من وراء نشرها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى أعلنت النيابة العامة إخلاء سبيلهما بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه.

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