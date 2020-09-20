مصر .. إحالة "طبيب الدجاجة" للتحقيق

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين في مصر، إحالة الطبيب البيطري "م. أ"، للجنة التحقيق، وذلك بعد ادعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

ووفقا لصحيفة الوطن المصرية، أوضح نقيب الأطباء البيطريين أنه بالبحث في الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك ستتم مساءلة الطبيب البيطري، طبقًا للوائح والقوانين التي تحكم العمل النقابي، وفي حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك ردًا على ما أثير خلال الأيام الماضية حول إجراء طبيب بيطري مصري جراحة دقيقة لدجاجة بالبحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذي يقيم به مالكها.

وكان الدكتور محمد أحمد، طبيب بيطري، كشف كواليس إجرائه عملية جراحية لدجاجة، بعد طلب مواطن سويسري في مرسى علم: "أنا اتفاجئت لما قال لي أعمل ليها العملية، وقدمت له خيارات كثيرة لعلاجها، منها وضع جبيرة خارجية، أو القتل الرحيم".

وأضاف "أحمد"، في تصريحات سابقة، أنه فور إجراء أشعة على الدجاجة، وجد أنها مصابة بكسور في ساقيها، ناتجة عن سقوطها من أعلى، مشيرًا إلى أن المواطن السويسري رفض أن يتم ذبحها، كون ذلك مؤلمًا للطيور.

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