أول صور للفنانة داليا إبراهيم بالحجاب بعد اعتزال الفن

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد فترة ابتعاد عن الساحة الفنية، خرجت الفنانة المصرية داليا إبراهيم منذ 3 أشهر، من عزلتها وأعلنت قرار اعتزالها الفن نهائياً، دون إبداء أسباب واضحة، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا.

لتعاود التواصل مرة أخرى مع جمهورها، وتنشر صورا جديدة لها، مرتدية “الحجاب” ، وحازت صورها على إعجاب الجمهور.

الفنانة داليا إبراهيم من مواليد 1974، واكتشفها الفنان محمد صبحي، وانضمت لفرقته وقدمت معه مسلسل "ونيس"، لها عدد من الأعمال أبرزها "الست أصيلة"، "الليل وآخره"، "كناريا وشركاه"، "هارمونيكا"، "القتل اللذيذ"، "الحسن البصري"، كما شاركت في فيلم "كلمني شكرا"، مع المخرج خالد يوسف، وذاع صيتها أكثر من خلال هذا الدور، وفقا لوكالة الصحافة المستقلة.

وكان آخر مشاركاتها الفنية عام 2016، في مسلسل "جراب حواء"، وهو من بطولة عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبدالمنعم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز