نقابة الصحفيين في مصر تشطب الإعلامي عماد أديب من جداولها

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر مجلس نقابة الصحفيين في مصر قراراً بشطب الصحفيين عماد الدين أديب وأسامة خليل من جداولها، مقررةً منعهما من ممارسة المهنة بشكل كامل.

وقرر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، حسبما نشرت "أخبار اليوم" على موقعها أمس، الموافقة على إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بالنقابة الصادر بشطب كل من عماد الدين أديب وأسامة خليل من جميع جداول النقابة، مطالباً المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة بمنعهما من ممارسة المهنة بشكل كامل.

كان عماد الدين أديب، رئيس مجلس إدارة جريدة "العالم اليوم"، فصل العشرات من الصحفيين بالجريدة تعسفياً، مغلقاً ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ عام 2014.

كما أقدم أسامة محمد خليل، ناشر جريدة "التحرير"، على فصل عدد من الصحفيين بالجريدة تعسفياً، إضافة إلى منع صرف رواتبهم، محاولاً منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفض الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة.

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