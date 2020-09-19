وفاة شاب مصري ساجداً أثناء صلاة العشاء

المصدر: وكالات

توفي الشاب محمود مجدي يبلغ من العمر 22 عاماً أثناء أدائه لفريضة صلاة العشاء مساء "الجمعة" بأحد المساجد بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

فوجئ المصلون في صلاة العشاء بعدم قيام الشاب محمد مجدي من السجود وعندما تنبه المصلون نقلوه على الفور لمستشفى أخميم المركزي إلا أن سر الله قد نفذ وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية. بحسب اليوم السابع المصرية.

وكان رواد مواقع التواصل بمحافظة سوهاج قد تداولوا صورة الشاب محمود مجدي، يبلغ من العمر 22 عاماً وهو يعمل بمجال السباكة وكتبوا أنه توفى أثناء أداء الصلاة وكان شاباً يشهد له الجميع بالسيرة الحسنة.

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