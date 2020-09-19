الدراما قاسم مشترك بين تغريدات النجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

الكشف عن جديد الأعمال الدرامية شكل قاسماً مشتركاً بين عموم تغريدات النجوم على «التواصل الاجتماعي»، لتعكس حدة المنافسة بينهم في هذا السياق، في وقت لم تغب عن الساحة، صورة الفنان السعودي خالد سامي وزميلته العمانية فخرية خميس، اللذين وقعا تحت سطوة المرض، لتأتي تغريدات النجوم محملة بالدعاء لهما، بأن يلبسهما الله ثوب الشفاء.

في تغريدات النجوم كان للأغنية نصيب، ولترويج الأعمال الجديدة أيضاً نصيب. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من تغريداتهم، حيث كانت البداية مع الفنانة أحلام التي تستعد حالياً للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، نشرت مقطعاً مصوراً يجمع مشاهد عدة من حفلاتها التي أقامتها في المملكة.

وكانت أحلام قد أرفقت الفيديو بتعليق أكدت فيه حبها لأهل جدة، وقالت: «سآتي إليكم يا أهل جدة.. كل من يحب أغنية ويرغب في الاستماع إليها، يرجى الكتابة إلينا».

تحت عنوان «عز الأمة»، أطل الفنان الإماراتي عيضة المنهالي بأغنية جديدة، كتب كلماتها محمد بن مشيط، فيما تولى تلحينها فايز السعيد، وينتمي العمل الجديد إلى فئة الأغاني الوطنية، حيث تضمن كليب الأغنية مجموعة من المشاهد التي تجمع أصحاب السمو حكام الإمارات، وجاءت هذه الأغنية بعد أيام قليلة من إطلاقه لأغنية «يمرني طاريك» التي تولى المنهالي بنفسه وضع ألحانها، وتعاون فيها مع سعيد الرميثي في الكلمات.

حجر صحي

حملة واسعة أطلقها نجوم الخليج على مواقع التواصل الاجتماعي تضامناً مع زميلهم السعودي خالد سامي، الراقد حالياً في مستشفى الحرس الوطني بالعاصمة الرياض، وزميلتهم العمانية فخرية خميس التي تعاني من مرض السرطان وفيروس كورونا في آن واحد، وتخضع حالياً للحجر الصحي في مستشفى السلطاني، وكان الفنان محمد الصيرفي قد نشر عبر انستغرام صورة لخالد وأرفقها بتعليق قال فيه:

«عملت معه في أول فيلم سعودي «كيف الحال»، وكان نعم الأخ الكبير.. طهور إن شاء الله يا أخي»، وفي السياق غرد الفنان عبد المحسن النمر، حيث قال: «ألف سلامة عليك يا أبو تركي، نسأل الله العلي القدير لك العافية وأن يمن عليك بالصحة.. قلوبنا معك ودعواتنا لك يا صديقي»، وفي تغريدة أخرى وجهها إلى فخرية خميس قال فيها:

«اختنا وحبيبتنا صاحبة القلب الطيب أم عبدالله الغالية، من قلب محب.. تمنياتنا لك بالشفاء العاجل من لدن عزيز مقتدر.. أجر وعافية»، أما الفنانة هيفاء حسين فكتبت لخالد سامي: «ما عليك شر فنانا الكبير... الله يشفيك وتقوم بالسلامة بإذن الله».

ورغم انشغالها في رصد ردود الأفعال على مسلسلها «عداني العيب»، إلا أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة آثرت الكشف عن تفاصيل عملها الدرامي المقبل، الحامل لعنوان «أمينة حاف».

حيث تلعب فيه شخصية مستفزة، من خلال قصة 4 زوجات، وبيّنت إلهام في تصريحات لها أنها ستلعب فيه دور الزوجة الرابعة، ونوهت إلى أن العمل سيعرض في رمضان المقبل، وأنه لم يتم حتى الآن التعاقد مع بقية الممثلات، مكتفية بالإشارة إلى أن شهاب جوهر سيلعب دور البطولة في العمل.

خطوة جديدة

وها هو الفنان السوري قصي خولي يمضي بخطوة جديدة في طريق الدراما، حيث أعلن أخيراً عن بطولته لمسلسل «لا حكم عليه»، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فليب أسمر، وكان خولي قد نشر على انستغرام، صورة له أرفقها بتعليق جاء فيه:

«عالج السر بالكتمان تحمده، فربما كان في إفشائه الزَّلل»، وفي السياق ذاته، نشرت الكاتبة نادين جابر صورة تجمعها مع قصي، وأرفقتها بتعليق، أكدت فيه قرب انطلاق تصوير مسلسل «لا حكم عليه».

وقالت: «خلال أيام سنبدأ تصوير مسلسل «لا حكم عليه» مع قصي الغالي، الذي أفتخر فيه، واستمتع في الكتابة له، لمعرفتي كم يعطي الشخصية حقها». ويتوقع أن يتأرجح العمل بين الأكشن وبعض القصص الاجتماعية الشائكة، ويتألف من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. على النسق ذاته، سار مواطنه الفنان معتصم النهار.

والذي نشر على حساباته في «التواصل الاجتماعي» بوستر مسلسل «أسود فاتح» من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، مرفقاً إياه بتهنئة لكل فريق العمل وزملائه الممثلين، متمنياً «التوفيق والنجاح للجميع».

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