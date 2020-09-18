"هذا محمد".. راشد الماجد يتغنى بولي العهد السعودي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تبدو أجندة الفنان السعودي راشد الماجد هذه الأيام، مزدحمة بالأنشطة الفنية، فلا يكاد ينتهي من مشروع أغنية، حتى يبدأ بأخرى، وجلها أغان وطنية "ثقيلة الوزن"، يفيض حب الوطن من بين ثناياها.

وآخر هذه الأغنيات أغنية حملت عنوان "هذا محمد"، والتي ظهرت عبر حسابات راشد الماجد على التواصل الاجتماعي، أخيراً، إذ تغنى فيها بمناقب وخصال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي.

أغنية "هذا محمد" نجحت في حصد نحو 4000 مشاهدة على "تويتر" خلال أول ساعة من إطلاقها.

وحملت كلماتها توقيع نهار، بينما تولى وضع جملها اللحنية أحمد الهرمي، والذي سبق له أن تعاون مع الماجد في أغنية "ولهان" والتي تجاوزت أخيراً حاجز الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، منذ ان رأت النور في يوليو الماضي.

إطلاق أغنية "هذا محمد" التي أنتجتها شركة روتانا، جاءت في وقت يستعد فيه الماجد للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، حيث من المقرر أن يطل على جمهوره من مدينة الدمام، بالصالة الخضراء، في 22 الجاري،

يشاركه في الحفل الفنان أصيل أبو بكر، فيما يتوقع أن يحظى الحفل بإقبال جماهيري لافت.

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