منصات بث الفيديو تشهد انتعاشاً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

اعتادت دبي على احتضان الإبداع والمبادرات الخلاقة، فوجدت المنصات الرقمية المتخصصة في خدمات بث الفيديو، في ربوع «دانة الدنيا» حضناً دافئاً، لتتمكن من الانطلاق نحو الفضاء العالمي.

مؤكدة مكانة الإمارة على الخريطة الدولية، وريادتها في تمكين الإبداع، والذي عبره تمكنت دبي من تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على العالم، مدخلة إياه في «عزلة صحية» لوهلة من الزمن.

لتساهم تلك العزلة في زيادة توهج نجم المنصات الرقمية، بعد أن وجد فيها الناس طريقة للقضاء على «ملل الحجر الصحي»، والتباعد الاجتماعي، وهو ما ساعد بعض المنصات الرقمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، على تحقيق أرقام قياسية، سواء على مستوى الاشتراكات أو مشاهدات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تبثها، لا سيما بعد استحواذ المسلسلات على نحو 80% من إجمالي عدد المشاهدات، وفق أحدث الدراسات التي أجرتها إحدى الشركات المتخصصة في دبي.

عصر ذهبي

ما شهدته السنوات الأخيرة من تزايد في أعداد المنصات الرقمية، لا سيما تلك التي أوجدت لها موطئ قدم في دبي، كان كفيلاً بفتح عين الجمهور عليها، ليبدو أن هذه المنصات باتت تعيش حالياً عصراً ذهبياً، مع تزايد أعداد الاشتراك فيها على مستوى الإمارات، التي ارتفعت فيها أسهم المنصات الرقمية، في وقت وجدت هذه المنصات في أرض الدولة، موئلاً لإنتاج المحتوى الدرامي العربي، بهدف تلبية احتياجات مشتركي هذه المنصات، ومن بينها «ستارز بلاي» التي تتخذ من مدينة دبي للاستوديوهات مقراً لها.

حيث أكدت دراسة حديثة حملت عنوان «صعود خدمات بث الفيديو في منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الواقع الجديد»، نجاح منصة «ستارز بلاي»، في تحقيق ارتفاع في عدد الاشتراكات بنسبة 70% في الإمارات، ليتجاوز عدد الاشتراكات حاجز المليون و80 ألف مشترك، بينما زادت فيها ساعات بث الفيديو لكل مستخدم بنسبة 80%.

محتوى درامي

الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، بدا أشبه ببوصلة كشفت عن مدى حاجة المنصات الرقمية لإنتاج المحتوى الدرامي العربي الخاص بها، وفي رده على سؤال «البيان»، حول مدى توجه «ستارز بلاي»، للإنتاج الدرامي العربي، أكد معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للمنصة، أنهم بدأوا بالفعل العمل على إنتاج المحتوى الدرامي العربي.

وقال: قبيل بدء جائحة «كوفيد 19»، قمنا بالتوقيع على اتفاقيات عديدة لإنتاج مسلسلات عربية، منوهاً على أن أول هذه الأعمال سيكون عبارة عن مختارات أدبية لأساطير محلية من الشرق الأوسط، يشارك في إنتاجها ياسر الياسري ومنصور الفيلي، مبيناً أن انتشار كورونا أثر على عمليات انطلاق التصوير. وقال: حالياً نعكف على دراسة عدد من المواقع لبدء أعمال التصوير، ونتوقع أن يكون العمل جاهزاً للعرض خلال العام المقبل.

وتابع: توجهنا لإنتاج المحتوى العربي، جاء نتيجة ملاحظتنا لحاجة المشتركين وبحثهم الدائم عن المحتوى العربي، منوهاً إلى أن المنصة تشهد حالياً عرض مسلسل «بغداد سنترال» الذي يعد من أول إنتاجاتها العربية، حيث أحداث المسلسل الناطق بالعربية والانجليزية، نابع من قلب المنطقة العربية.

سوق كبير

وأشار معاذ شيخ إلى أن جائحة كورونا غيرت طريقة التعاطي مع القطاع الترفيهي في المنطقة، مبيناً أن الإمارات باتت تشكل أكبر أسواق النمو في المنطقة، مع نمو عدد مستخدمي المنصة بنسبة 72%. وتابع: نجحت «ستارز بلاي» في تسجيل أرقام قياسية في نموها.

حيث وصلت إلى 141% خلال الفترة من يناير 2019 وحتى أبريل 2020، بينما ارتفعت نسبة النمو في عدد المشاهدات بين فبراير وأبريل 2020، بنسبة 58%، مشيراً إلى أن الجائحة حققت زيادة لافتة في ساعات مشاهدة المحتوى بنسبة 50% لكل مستخدم، مقارنة مع الفترة التي سبقت انتشار الفيروس.

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كشف معاذ شيخ عن وصول معدل المشاهدة إلى 13 ساعة في فبراير الماضي، وارتفع إلى 17 ساعة في أبريل، لتتزامن الذروة مع حلول شهر رمضان، بوصول المعدل إلى 19 ساعة، أي بزيادة 3 أضعاف مقارنة مع رمضان 2019، وأكد شيخ رجوح كفة المسلسلات في رمضان لدى 79 % من المشاهدين، حيث جاءت الكوميديا في مقدمة اختياراتهم.

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