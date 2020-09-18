شاهد.. دوق ودوقة كامبريدج خبّازان

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى دوق ودوقة كامبريدج البريطانيان سلسلة من الزيارات في لندن الثلاثاء الماضي، من بينها لقاء العمال البطالين الذين يبحثون عن عمل.

وجرى اللقاء في مركز عمل محلي، حيث تبادل الزوج الملكي ويليام وكيت أطراف الحديث مع الموظفين والمتطوعين في مسجد شرق لندن.

ويليام وكيت قاما كذلك بوضع أيديهما في العجين من خلال مساعدة المتطوعين في مخبزة في تحضير خبز البيغل الشهير.

وخلال تحضير العجين تساءل كيت وويليام في مخبزة بيغال باك الشهير الواقع في شارع بريك لان الصاخب عن السر الذي جعل المؤسسة مشهورة جدًا منذ أكثر من 40 عامًا، وفق (يورونيوز).

الزيارة الملكية استهلها كيت وويليام من مركز توظيف لندن بريدج في جنوب شرق لندن، حيث التقوا بأشخاص تأثرت وظائفهم بتفشي فيروس كورونا.

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