أحلام وأنغام على خط المنافسة في إصدار الألبومات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قبل يومين شغلت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها، بسلسلة تغريدات كشفت فيها عن ملامح ألبومها الجديد، ذاك الذي وصفته بـ «الرفيع جداً»، ولكنها في الوقت نفسه، لم تكشف عن عنوانه أو أغنياته، مكتفية بالقول إنه «جاهز بنسبة 70%»، خطوة أحلام تلك، بدت أشبه بفتح للطريق أمام سلسلة ألبومات «نسائية»، تتنافس على قلب الجمهورين العربي والخليجي.

حيث يقف إلى جانب أحلام في ماراثون السباق، زميلتها المصرية أنغام، التي بادرت، أول من أمس، إلى الكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد «مزح»، والذي حمل صبغة خليجية كاملة.

«ألبومي.. من الطراز الرفيع والرفيع جداً، لأنه يحمل أسماء شعراء وملحنين كبار ومخضرمين وأغان تليق بهم وبجمهوري»، هكذا آثرت أحلام وصف ألبومها، في تغريدة طلبت فيها من الجمهور عدم «تخمين» أسماء الشعراء والملحنين، مؤكدة أنها «ستعلن عن كافة تفاصيل الألبوم بعد الانتهاء منه كلياً»، ليبدو أن «فنانة العرب» تعد ألبومها على نار هادئة، في وقت أنجزت فيه تصوير 4 كليبات من أغنيات الألبوم الجديد، قالت إنها صورت في بالي وفنلندا ومصر وباريس.

تغريدات

لم تكن أحلام الوحيدة التي تحلق بتغريداتها في فضاء «تويتر»، فبمجرد أن أطلقتها حتى بادرت المصرية أنغام إلى الإطلالة عبر «انستغرام»، من داخل الاستوديو، لتؤكد في تعليق لها أن «ماستر ألبومها جاهز».

حيث جمعت الصورة المنشورة بين أنغام والملحن سهم ومهندس الصوت أمير محروس، كاشفة في الوقت ذاته عن اختيارها «مزح» عنواناً لألبومها الذي حمل صبغة «خليجية» تامة في أغنياته، ورغم عدم صدور الألبوم بشكل رسمي، إلا أن أنغام تعاونت فيه مع ثلة من الشعراء والملحنين «ثقال الوزن» على الساحتين العربية والخليجية، من بينهم الأمير بدر بن عبد المحسن والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد.

والشاعر سعود بن عبدالله والجادل، وقوس. ألبوم أنغام الجديد، يطل بعد فترة طويلة من التحضير، تعاونت فيه مع الملحن سهم الذي كان له نصيب الأسد من أغنيات الألبوم، التي مزجت فيها الفنانة المصرية بين الإيقاع الكلاسيكي والسريع، ولم يخل من الأغنية الرومانسية والحزينة، وهو ما يجعله «متكامل الأركان»، وفيه تقدم أغنيات عديدة اختلف بعناوينها كما مؤلفيها، ومن بين هذه الأغنيات:

«غريب»، «آخر لقاء»، «بعض الخطأ»، «لا تستغرب»، «أدور»، «ابطي علي»، «تسلم يدينه»، «طاولة»، «ألف آسف»، «هنا وهناك»، «ثلاثة حروف». ألبوم أنغام يأتي بعد فترة وجيزة من إصدارها لأغنية «سنغل» حملت عنوان «بحبك وبرتحلك» والتي قالت أنغام في تغريدة لها إنها تربعت على عرش قائمة أفضل الأغنيات المصرية، على منصة سبوتيفاي الموسيقية.

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