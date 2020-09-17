شقيق الفنان خالد سامي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف شقيق الفنان خالد سامي آخر تطورات حالة الأخير الصحية، والتي شهدت تدهوراً في الأيام الأخيرة أدت إلى نقله للعناية المركزة.

وقال أحمد شقيق خالد سامي، إن أخاه خرج من العناية المركزة بعدما تحسنت حالته قليلاً، لكنه لا يزال بحاجة ماسة لإجراء عملية لزراعة الكبد والكلى تفادياً لتدهور وضعه الصحي مجدداً، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

في السياق ذاته، أكد فيصل نجل الفنان وجود متبرع لعملية زراعة الكبد والكلى، لكن البطء يكمن في الإجراءات التي تسبق العملية، مقدماً الشكر لكل من تعاطف مع والده وتفاعل مع حالته الصحية.

جدير بالذكر أن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، كان قد تفاعل مع الوضع الصحي لخالد سامي، وذلك حسبما أعلن الفنان ناصر القصبي في تغريدة له على "تويتر".

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