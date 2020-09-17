بدل أن يلبس الكمامة استبدلها بـ أفعى وصعد إلى الحافلة! "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصاب أحد الراكبين في حافلة بمدينة مانشستر البريطانية، الركاب الآخرين بالصدمة بعد أن استبدل لبس الكمامة التي تقيه من فيروس كورونا بأفعى كبيرة التفت حول عنقه وفمه وأنفه.

وانتشرت صورة الراكب انتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

وأكدت امرأة كانت على متن الحافلة، أنها رأت الرجل متوقعة أنه كان يضع «قناعا غريبا»، قبل أن تلاحظ رأس الأفعى تتحرك، مشيرة إلى أن معظم الركاب لم يلاحظوا ذلك. وحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

ووفقا لقوانين بريطانيا، يجب ارتداء الكمامات أو غيرها من الأغطية المناسبة لتغطية الأنف والفم، منعا لتفشي وباء كورونا.

وشدد متحدث باسم هيئة المواصلات في مانشستر على أن التوجيهات الرسمية تنص بضرورة ارتداء قناع، وليس من الضروري أن يكون قناعا جراحيا، إذ بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب.

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