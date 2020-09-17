بالأرقام.. تفاصيل جدول رواتب المعلمين في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت قضية رواتب المعلمين في مصر جدلًا، في الوقت الذي جدد فيه المعلمون ونقابة المعلمين مطالبهم بزيادة الرواتب، تماشيًا مع الخطة الجديد التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وكشفت صحيفة الوطن المصرية عن وجود 6 درجات للمعلم، ويتم تحديد راتب لكل درجة وظيفية، والتي تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه.

وتالياً جدول مرتبات المعلمين الحالية، وفقا لدرجة كل معلم:

1. معلم مساعد: إجمالي الراتب 1800 جنيه

2. معلم: 2000 جنيه

3. معلم أول 2200 جنيه

4. معلم أول أ 2500 جنيه

5. معلم خبير 3189 جنيهًا

6. معلم كبير 4200 جنيه

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