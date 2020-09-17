ملياردير أمريكي يكشف سر التخلص من ثروته

المصدر: وكالات

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية بأن، تشاك فيني، مؤسس "ديوتي فري" (السوق الحرة) أنفق ثروة تقدر بمليارات الدولارات على الأعمال الخيرية.

ووفقا لمؤسس "ديوتي فري" فإنه قد خصص مليوني دولار لنفسه وزوجته ليعيشا بشكل مريح في التقاعد، أما الباقي من ثروته فقد تبرع به على مدار 40 عاما، بحسب وكالة نوفوستي.

وبلغت قيمة تبرعات تشاك فيني خلال هذه السنين ما يقارب 8 مليارات دولار، وقد تبرع بهذا القدر من الأموال لمختلف المؤسسات الخيرية.

وقال فيني: "لقد تعلمنا الكثير. وعند النظر إلى الوراء، أدرك أنه كان من الممكن القيام ببعض الأشياء بشكل مختلف، لكنني ما زلت سعيدا جدا. أنا سعيد لأنني تمكنت من تحقيق هذا الهدف خلال حياتي".

وتقول "فوربس" إن فيني يفضل أسلوب الحياة الزاهدة، حيث يعيش في شقة متواضعة في سان فرانسيسكو.

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