ذئب يختطف طفلاً سورياً ومعركة دامية لإنقاذه

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صور شبان طالتهم أنياب ذئب بري بجروح بالغة إثر معركة دامية أنقذوا فيها رضيعا.

ووفقا لموقع العربية، فقد خطف الذئب في أحد أرياف محافظة الرقة السورية رضيعاً، وتدخل شابان من أهل قريته لتحدث معركة بينهما وبين الذئب أدت إلى تحرير الطفل وإصابة الثلاثة بجروح، وذلك في حادثة تعتبر الأولى من نوعها في سوريا.

وهاجم ذئب منزل الطفل، الذي يبلغ من العمر 8 أشهر ويدعى عبد السلام غسان الحسين، وحمله من رأسه وهرب به.

فيما لحق شابان من القرية وهما خزام حمادي يبلغ من العمر 33 عاماً، وأنس ياسين مرعي الذي يبلغ 21 عاماً، الذئب وأنقذا الطفل من بين أنيابه.

وأدت المعركة الشرسة إلى إصابة الشابين ببعض الجروح، وكذلك أصيب الطفل بجرح قاطع ونازف على خده.

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