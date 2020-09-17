مصر .. جراحة لدجاجة بـ 7 آلاف جنيه وصاحبها مستعد لتسفيرها للخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

خضعت دجاجة في مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية لعملية جراحية في قدميها بعد سقوطها من فوق سطح أحد المنازل هناك.

ووفقا لموقع مبتدأ المصري، فقد أصيبت الدجاجة بكسر شديد في قدميها، جعلها تخضع لعملية جراحية استغرقت ساعتين، وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير بتكلفة 7 آلاف جنيه.

وأخذها صاحبها السويسري إلى إحدى العيادات البيطرية في مدينة سفاجا، وكانت الدجاجة التي تسمى "ليسكي" في حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.

ووصف الطبيب البيطري محمد أحمد، الذي استقبل الدجاجة، حالة صاحبها السويسري، قائلا: "كان منهارا جداً، وطلب مني إنقاذها، ولو احتاج الأمر نقلها خارج مصر لعلاجها، هو مستعد لتحمل كل التكلفة".

وطلب صاحبها من الطبيب أنه في حالة عدم وجود أمل في علاجها يفضل اللجوء إلى القتل الرحيم بعد تخديرها، ولكن الطبيب تواصل مع أطباء بالخارج لاتباع خطوات علاج الحالة.

وأوضح الطبيب الصعوبة التي واجهته أثناء إجراء العملية وهي عدم وجود مسامير وشرائح صغيرة على مقاس رجل الفرخة.

وتضع الدجاجة قدميها في الجبس لمدة شهرين وأثناء هذه الفترة تقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع المشي بدون تعرضها لإعاقة حركية، مستخدمة كرسي متحرك لحين فك الجبس.

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