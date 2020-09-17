حسام لبش: «بنات الماريونيت» كوميديا جديدة في قالبها ومضمونها

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

بعد انتهاء تصوير مشاهد المسلسل الكوميدي «بنات الماريونيت» في دمشق، سيتم استكمال المرحلة الثانية من التصوير في أبوظبي 15 أكتوبر المقبل، هذا ما ذكره حسام لبش المدير التنفيذي للعمل.

وقال في حديثه لـ«البيان»: «حاولنا في العمل رسم البسمة على وجوه المشاهدين، لأننا لا نريد زيادة كآبة الناس في عام 2020 فهم بحاجة إلى جرعة من الضحك».

وأوضح: «سيضم المسلسل فنانين من سوريا والإمارات والسعودية، بهدف خلق كوميديا جديدة. ويشارك في المسلسل نجوم الدراما السورية حسام تحسين بيك، وأمل عرفة، وأيمن رضا، وسلمى المصري، وصفاء سلطان، وأندريه سكاف، ومحمد خير الجراح، وروعة ياسين، ورواد عليو، ورنا شميس، ورضوان قنطار، وناهد الحلبي، وسحر فوزي».

تجارب مختلفة

وقال حسام لبش: «سيشارك فيه أيضاً فنانون من الإمارات والسعودية من بينهم بريفان وحمد الكبيسي وعلي الطاهر وتركي الكريدي». وأوضح: «سيتيح هذا التنوع بين الفنانين الاستفادة من تجارب البعض في مجال الكوميديا، وبالتالي يستمتع المشاهد العربي بهذا التنوع ويتعرف على هذا المزيج الجديد من الكوميديا».

وذكر أن التصوير في دمشق كان ضمن خطة إجراءات احترازية صارمة بسبب جائحة «كورونا». وفسر: هو ما تتطلبه مصلحة العمل فإصابة واحد من فريق العمل يعني العدوى للجميع وتوقف التصوير. وقال لبش: «سيتم التصوير وفق هذه الإجراءات الاحترازية في أبوظبي، وسنستمر في التصوير ما بين 40 إلى 45 يوماً، بمشاهد داخلية وأخرى خارجية تروج للسياحة في أبوظبي من خلال إبراز أهم معالمها».

قال حسام لبش: «من المقرر عرض العمل على إحدى القنوات المشفرة، خارج السباق الرمضاني، ولكن بالوقت ذاته نحن لا نعرف الظروف التي قد تمنع من إنجاز العمل». وأوضح لبش: «إن خطة شركة «الأشمل» المنتجة للعمل إنتاج أعمال كوميدية. وفي هذا السياق كشف لبش عن فيلم كوميدي جديد بدأ العمل عليه بعنوان «حريم ناصر» سيضم فنانين من دول عربية عدة».

مسلسل «بنات الماريونيت» من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، وإشراف طارق مرعشلي.

ويعد العمل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية، التي قدمت أعمالاً لازالت عالقة في ذاكرة المتابعين.

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