«لجنة المهرجانات» تصدر نتائج منافسات «الظفرة»

المصدر: (أبوظبي - وام )

أصدرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة، تقرير نتائج منافسات مهرجان الظفرة الثالث عشر 2019، حيث تضمن نتائج منافسات مسابقة مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، إضافة إلى مسابقات المهرجان الأخرى الذي أقيمت فعالياته في مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 9 ـ 25 ديسمبر 2019.

وقال عبد الله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن هذا الإصدار يأتي ضمن توجهات اللجنة العليا لمهرجان الظفرة وحرص لجنة إدارة المهرجانات على حفظ الموروث العريق من الإبل، ودعم ملاك الإبل وتشجيعهم على إنتاج واقتناء أنقى سلالات الإبل وإبراز دورهم الكبير في حفظ هذا الموروث، وذلك من خلال توثيق مشاركاتهم وإنجازاتهم في مهرجان الظفرة، الذي يعد أعرق وأكبر مهرجانات الإبل على مستوى المنطقة.

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