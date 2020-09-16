أستاذ جامعي يكتشف حفرية عمرها 40 مليون سنة في أرضية جامعته

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف أستاذ حفريات فقارية مصري حفرية حُوت قديمة في أرضية جامعة المنصورة، موضحاً أن قيمة الاكتشاف الجديد تكمن في عمره التاريخي الذي يتجاوز 40 مليون سنة.

وذكر الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات الفقارية في الجامعة الأمريكية وجامعة المنصورة، الأحد الماضي، في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه خلال تجوله في طرقات الجامعة فوجئ بأن إحدى بلاطات الأرضية تحتوي على حفرية لناب حوت عاش خلال الفترة من 40 إلى 50 مليون سنة، مشيراً إلى أن العثور على حفريات لكائنات عاشت منذ ملايين السنين في الحجر الجيري، المستخدم في إنتاج البلاط، ليس جديداً، إذ سبق أن اكتشف أحد العاملين في هذا المجال حفرية حوت كامل، ونشر فريق جامعة المنصورة دراسة بشأن الحفرية التي اكتشفها بعنوان "حوت بركات" تكريماً لاسم صاحب ورشة الرخام، مكتشف الحفرية.

وتنتمي الحفرية المكتشفة إلى نوع يسمى "البروتوستيت"، وهو من الأصناف البرمائية التي يعود موقعها الأصلي إلى الصحراء الشرقية، حيث كانت ضمن طبقات الحجر الجيري الذي تم تقطيعه من هذا الموقع.

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