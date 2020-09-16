الكشف عن فرضية جديدة تسببت في غرق تايتانيك وحدوث الكارثة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة جديدة ما يعتقد أنه كان سببا في غرق سفينة تايتانيك RMS بعدما اتخذت "بالضبط" المسار المصيري الذي جعلها تغرق بسبب جبل جليدي في 15 أبريل 1912، لأن التوهج الشمسي شوش قراءات بوصلة السفينة.

ووفقا لروسيا اليوم، كشفت عالمة أرصاد جوية في الولايات المتحدة، أن السفينة التي أبحرت في المحيط الأطلسي، كانت مضاءة بالشفق القطبي - عرض الضوء الناجم عن تفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الغلاف الجوي.

واستنادا إلى روايات شهود العيان عن ظهور الشفق القطبي في تلك الليلة، جادلت العالمة بأن "العاصفة الجيومغناطيسية" ربما كانت كبيرة بما يكفي للتأثير على الملاحة بدرجة صغيرة، ولكن عالية التأثير.

وقد يكون التداخل أدى إلى تعطيل الإرسال اللاسلكي بين السفينة الغارقة والسفن الأخرى في المنطقة المجاورة، ما أدى إلى منع بعض مكالمات الاستغاثة الخاصة بالتايتانيك، والرسائل المرسلة استجابة لذلك.

ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية أضرارا كبيرة، إذا كانت عالية الشدة بدرجة كافية، حيث تسببت عاصفة في عام 1859، على سبيل المثال - حدث كارينغتون - في حدوث مثل هذه التيارات في أسلاك التلغراف، التي أشعلتها الأبراج وتلقى المشغلون صدمات.

وفي حالة وقوع مثل هذا الحدث اليوم، يعتقد الخبراء أنه سيسبب مستويات غير مسبوقة من الضرر للإلكترونيات وشبكات الطاقة في جميع أنحاء العالم - مع احتمال وقوع مأساة على قدم المساواة مع التايتانيك.

وفي حديثها مع Hakai magazine، قالت باحثة الطقس المستقلة ومبرمجة الكمبيوتر المتقاعدة، ميلا زينكوفا، من كاليفورنيا: "معظم الناس الذين يكتبون عن التايتانيك، لا يعرفون أن الأضواء الشمالية شوهدت في تلك الليلة. حتى لو تحركت البوصلة بدرجة واحدة فقط، فقد أحدثت فرقا بالفعل".

ووصف الناجي من كارثة التايتانيك والمعد، لورانس بيسلي، رؤية الشفق القطبي في روايته عن الكارثة، وكتب أنه بعد أن غرقت السفينة، رأى من قوارب النجاة وهجا خافتا في السماء في الربع الأيمن إلى الأمام، واعتقدنا أنه أول وميض نتج من الفجر القادم.

وتابع: "لم نكن متأكدين من الوقت وربما كنا حريصين على قبول أي راحة من الظلام بسهولة - فقط سعداء للغاية لأننا نستطيع أن ننظر في وجه بعضنا البعض ونرى من هم رفاقنا في الحظ السعيد؛ لكن الضوء الخافت زاد لبعض الوقت، وتلاشى قليلا؛ توهج مرة أخرى، ثم ظل ثابتا لبضع دقائق! "أنوار القطب"! إنها كذلك".

وبطريقة مماثلة، قام الضابط الثاني جيمس بيسيت، من RMS Carpathia - باخرة ركاب خط Cunard، المتجهة إلى Fiume في النمسا-المجر (اليوم رييكا، كرواتيا)، والتي جاءت لإنقاذ الناجين من التايتانيك - بتدوين الأضواء الشمالية في سجله قبل نحو ساعة واحدة من اصطدام التايتانيك بالجبل الجليدي.

وكتب: "كان الجو هادئا والبحر ناعما ولا رياح. كانت السماء صافية والنجوم مشرقة. لم يكن هناك قمر، لكن الشفق القطبي كان يلمع مثل شعاع القمر المنطلق من الأفق الشمالي".

ووفقا لسجلات بيسيت، كان الطقس الفضائي ما يزال قويا بعد نحو خمس ساعات، حيث اقتربت Carpathia من قوارب النجاة.

وأشار إلى أنه "على الرغم من أن الليل كان صافيا، والنجوم تتألق، إلا أن الظروف الجوية الغريبة للرؤية، تكثفت عندما اقتربنا من الجبل الجليدي مع وميض الحزم الخضراء لشفق أورورا بورياليس".

واقترحت زينكوفا أن أخطاء البوصلة قد يكون لها تأثيرات أخرى في الليلة الأخيرة للسفينة.

واستجابة لإشارة استغاثة التايتانيك، تلقت RMS Carpathia إحداثيات غير صحيحة للسفينة المنكوبة، التي خرجت بنحو 13.5 ميلا بحريا (25.0 كيلومترا) من موقع السفينة الفعلي.

ومع ذلك، نجحت Carpathia في الإبحار مباشرة إلى قوارب النجاة، وهو إنجاز تنسبه زينكوفا إلى أخطاء البوصلة التي تسببها العاصفة الشمسية، والتي تلغي الإحداثيات غير الصحيحة بسهولة.

وأضافت: "الضوء المنبعث من الشفق القطبي ربما يكون مفيدا أيضا في عملية الإنقاذ".

ونجحت Carpathia في إنقاذ 705 ناجين من الكارثة من قوارب النجاة الـ20.

وقال كريس سكوت، عالم فيزياء الفضاء والغلاف الجوي، من جامعة ريدينغ، والذي لم يشارك في الدراسة: " حقيقة أن الكثير من الناس رأوا الشفق تجعلني واثقا من وقوع حدث الطقس الفضائي".

وأضاف أن نمذجة الغلاف الجوي المتأين للأرض ليلة الكارثة ومحاكاة البث الإذاعي المعروف، الذي ترسله السفن بالقرب من التايتانيك، يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على سبب وصول بعض الرسائل وعدم وصول أخرى.

وفي غضون ذلك، أخبر المؤرخ تيم مالتين، مجلة "هاكاي"، أنه وافق على وجود أدلة كافية على أن عاصفة شمسية تزامنت مع الكارثة - لكنه اعتقد أنها "لم تكن عاملا مهما" في الغرق.

وأبحرت سفينة الركاب التي تملكها وتديرها White Star Line، في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك، في 10 أبريل 1912.

وبعد ما يقرب من خمسة أيام من رحلتها، اصطدمت التايتانيك بجبل جليدي في زهاء الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي. وأدى هذا إلى إنشاء ستة فتحات ضيقة في هيكل السفينة الأيمن، ويعتقد أنها حدثت نتيجة للمسامير في الهيكل.

واستقطبت السفينة الماء أسرع بنحو خمسة عشر مرة مما يمكن ضخه للخارج. وثبت أن الأضرار التي لحقت ببدن السفينة واسعة للغاية بالنسبة للحواجز المانعة لتسرب الماء في السفينة، لمنع الفيضانات من الانتشار عبر الطوابق السفلية المجزأة.

وبعد حوالي ساعتين ونصف الساعة، انقسمت السفينة إلى شطرين وغرقت، واستقر كل منهما في قاع البحر على بعد نحو ثلث ميل.

ويعتقد أن زهاء 1500 شخص فقدوا في المأساة، من بينهم نحو 815 من ركاب السفينة.

ودفعت كارثة التايتانيك إلى صياغة اتفاقية سلامة الأرواح في البحر في عام 1914، والتي ما تزال حتى الآن تحدد الحد الأدنى من متطلبات السلامة التي يتعين على جميع السفن الامتثال لها.

وبينما دُمّرت مؤخرة السفينة الغارقة، ظل جزء كبير من القوس - على الرغم من الأضرار الناجمة عن الاصطدام والتدهور - معروفا عندما اكتُشف الحطام أخيرا في قاع البحر بواسطة عالم الآثار الأمريكي، روبرت بالارد، في عام 1985.

ومنذ ذلك الحين، نُفّذت عشرات الرحلات الاستكشافية إلى حطام السفينة، لاستعادة القطع الأثرية.

ونُشرت الورقة الكاملة التي أعدتها زينكوفا، في مجلة Weather.

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