أردني يصر على تسمية طفليه "عبسي ونامق" وزوجته تطلب الطلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن أعيتها الحيلة في إقناع زوجها والعدول عن رأيه، لم تجد سيدة أردنية إلا طلب الطلاق بسبب إصرار زوجها على تسمية طفليه التوأم بأسماء الشخصيتين الكرتونيتين "عبسي ونامق" وهو ما أثار استياء زوجته وغضبها.

وأثار الخلاف المشتعل بين الزوجين تضامن بعض رواد مواقع التواصل في الأردن واستهزاء آخرين، وتدفقت التعليقات الشاجبة والساخرة من قرار الأب والتضامن مع الأم التي تعبت في حمل التوأم طوال 9 أشهر وأن من حقها اختيار أسمائهما.

ويشار إلى أن مسلسل الأطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) وهو من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" وعرض على الشاشات من ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عديدة عبر الكثير من القنوات العربية.

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