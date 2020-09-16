أراد الخروج من البيت.. فقتلته زوجته بـ "فأس"

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت السلطات الأمنية في مقاطعة مقوي بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، أن رجلا أربعينيا لقي حتفه على يد زوجته الثلاثينية في العمر يوم السبت الماضي.

وقال سايمون ضيو دينق، كبير محققي الشرطة في مقاطعة مقوي، في تصريح لراديو تمازُج أول أمس الاثنين، إن امرأة تبلغ من العمر 37 عاما تدعى ميري أكونقو قامت بقتل زوجها في منطقة "لاقورو" السبت الماضي.

ووفقًا مسؤول الشرطة، فإن المجني عليه يدعى جيمس نونو، يبلغ من العمر 47 عاما نظامي في الجيش الشعبي في المعارضة المسلحة، لقى حتفه أثناء المشاجرة مع زوجته، وأضاف: "عندما أراد الزوج الخروج من المنزل جاءت زوجته من الخلف وضربه “بالفأس” في رأسه و مات في الحال".

وقال مسؤول الشرطة، أن السبب وراء الشجار يعود إلى الإفراط في تناول الكحول، مضيفاً أن الشرطة ألقت القبض على الجانية، وهي الآن قيد الحبس والتحقيق معها من أجل تقديمها للعدالة.

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