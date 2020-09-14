هذا الابتكار يراقب ذبذبات أجهزتك المنزلية

المصدر: البيان الإلكتروني

توصل باحثون أمريكيون إلى ابتكار جديد يمكنه متابعة أداء 17 جهازاً مختلفاً من الأجهزة المنزلية، معتمداً على الذبذبات الصادرة عنها، لتنبيه المستخدم إلى توقف هذه الأجهزة بعد الانتهاء من عملها.

ويستعمل الجهاز الجديد، المعروف باسم «فيبرو سينس»، أشعة الليزر، راصداً التغيرات الدقيقة في الذبذبات على الجدران والأسقف والأرضيات داخل المنزل، ويشتمل الجهاز على منظومة ذكاء صناعي تميّز بين ذبذبات الأجهزة المختلفة، إذ يختزن بصمة معينة لذبذبة كل جهاز والحيلولة دون الخلط بينها، وذلك حسبما نشرت اليوم صحيفة "الشرق الأوسط".

ويهدف فريق الدراسة من جامعة كورنيل الأمريكية إلى الإسهام في فكرة ابتكار منزل ذكي يعمل بشكل أكثر فعالية وتكاملاً، إذ أوضح تشينغ زانغ، المتخصص في مجال المعلوماتية، أن "إدراك الأنشطة المنزلية المختلفة يتيح للكومبيوتر فهماً أفضل للاحتياجات والسلوكيات البشرية، ومن ثم يحقق درجة أعلى من التفاعل بين الإنسان والحاسبات".

وأضاف زانغ: "من أجل ابتكار منزل ذكي في الوقت الحالي، لا بد من تثبيت وحدة استشعار لكل جهاز من الأجهزة المنزلية، ولكن التقنية الجديدة هي الأولى من نوعها التي تتيح مراقبة جميع الأجهزة في أكثر من غرفة، بل في أكثر من دور من أدوار في آن واحد".

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