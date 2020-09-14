"الاتجار بالبشر" تهمة اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت نيابة البساتين استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب للاستماع إلى أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

واستمعت نيابة البساتين، اليوم، إلى أقوال مسؤول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة عن اتهام أحمد حسن وزوجته زينب بالاتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما للخطر واستغلالها بشكل سيئ وصناعة فيديوهات للتربح من خلفها، وذلك حسبما نشرت صحيفة "اليوم" السابع.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرهما فيديو على موقع "يوتيوب"، ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلباً في ابنتها، الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفقاً للمادة 291 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

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