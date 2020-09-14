3 برامج متنوعة على شاشة «قناة الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تُطلّ قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جمهورها بـ 3 برامج متنوعة خلال الدورة البرامجية الجديدة لشهر سبتمبر الجاري، لتطرح العديد من المواضيع التي تتناسب وذائقة مختلف أفراد الأسرة، وتثري اهتماماتهم، وتلبّي رغباتهم في حقول الثقافة والفن والإبداع والرياضة.

يأخذ الإعلامي رعد أمان مشاهدي القناة كل يوم سبت في تطواف حول ساحات الثقافة والفنّ عبر البرنامج الأسبوعي «أدب وفنّ» الذي يغطّي وعلى امتداد نصف ساعة مختلف الحقول الثقافية والإبداعية كالشعر والرواية والقصة. في حين تقدم الإعلامية سمر عبدالعزيز عبر برنامج «جرّبها بنفسك» الذي يعنى باستعراض خيارات الديكور المنزلي الداخلي والخارجي. أما برنامج «جدّد حياتك» فيهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز المشاهدين على ممارسة التمارين المتنوعة.

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