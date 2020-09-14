الإعلامي محمود سعد: كنت ممثلاً فاشلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي المصري محمود سعد كواليس تجربته التمثيلية في فيلم "الرجل الثالث" أمام الفنان أحمد زكي الذي عُرض عام 1995، وفي فيلم "إسكندرية نيويورك" الذي أخرجه يوسف شاهين عام 2004، مؤكداً فشله الفني في الفيلمين وعدم رغبته في تكرار تلك التجربة.

وقال محمود سعد، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن التجربة الأولى في فيلم "الرجل الثالث" جاءت بطلب من المخرج علي بدرخان لتصوير مشهد واحد في الفيلم، وعندما تردد أقنعه المخرج بالفكرة، موضحاً له أن المشهد سيُصوَّر من بعيد، ولن يُطلب منه إلا أداء جملة واحدة فقط.

وأكد أنه بعد عودته إلى المنزل فوجئ بمكالمة هاتفية من شركة الإنتاج لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية، مشيراً إلى أنه رفض حتى أصر الفنان أحمد زكي على الطلب.

وأضاف أن التجربة الأخرى في فيلم "إسكندرية نيويورك" كانت بتوجيه المخرج يوسف شاهين الذي أخبره بأن مساعِدته ستختار له ملابس معينة للظهور بصفته ضيف شرف في الفيلم، لافتاً إلى أنه وافق على العمل نتيجة إصرار يوسف شاهين عليه.

وذكر محمود سعد أنه لم يكن ينوي التمثيل في أي مرة، وأن قبوله كان بسبب الصداقة التي تجمعه بزملائه في الوسط الفني، مشدداً على أنه بعد التجربة العملية أدرك فشله في التمثيل وعدم قدرته على تقمص الشخصيات.

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