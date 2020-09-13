وزير الدفاع المصري يكرّم "عسكري وسيدة القطار"

المصدر: البيان الإلكتروني

كرّم القائد العام للقوت المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، الأحد، صفية أبو العزم، والتي اشتهرت في أوساط الرأي العام بـ "سيدة القطار"، وذلك في حضور عدد من قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.

وبحسب سكاي نيوز، قال وزير الدفاع إن "رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيد على أن السيدة المصرية الأصيلة تمثل المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات فإنها لن تفيها حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء".

كذلك كرّم الفريق زكي المجند الذي دفعت صفية عنه ثمن تذكرة القطار، واصفا إياه بأنه "قدم أروع الأمثلة للجندي المصري الذي يتحلى بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب"، مشيدا "بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الموقف بانضباط كبير".

وكانت صفية قد سجلت موقفا بطوليا، خلال رحلة قطار من المنصورة إلى القاهرة، بتصديها لتجاوز محصل تذاكر القطار "الكمساري" بحق مجند بسبب قيمة التذكرة.

ووقفت صفية أبو العزم أمام "كمساري" القطار، وقامت بدفع قيمة التذكرة لأحد الركاب من العسكريين، وذلك بعد مشادة بينه وبين المسؤول عن تحصيل التذاكر، الذي خيّر المجند بدفع كاملة قيمة التذكرة أو مغادرة القطار.

وقالت صفية في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنها سمعت خلال رحلتها أصوات شجار من خلفها، بعدها شاهدت "الكمساري"، وهو يتكلم بأسلوب غير لائق مع المجند، الأمر الذي أثار إزعاجها، وجعلها تدفع ثمن التذكرة للعسكري.

وأضافت صفية أنها شعرت بالحزن مع التعامل السيء مع مجند يسهر لحماية الوطن والدفاع عنه.

وحظي موقف السيدة المصرية بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ووصف كثيرون موقفها بالبطولي، فيما قوبل سلوك محصّل التذاكر بتنديد واسع.

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