الفنانة فخرية خميس تتعرض لوعكة صحية

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت فخرية خميس الفنانة العمانية القديرة إلى المستشفى بعدما تعرضت لوعكة صحية من مضاعفات مرض السرطان وإصابتها بكورونا، مما جعل العديد من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني يطالبون بالدعاء لها من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، تداول العديد من نجوم الخليج صورة للفنانة فخرية خميس وطالبوا بالدعاء لها وجاء التعليق على الصورة: "دعواتكم للفنانة العمانية القديرة فخرية خميس المتواجدة حاليا في المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، الله يشافيها ويعافيها ويبعد عنها أي مكروه".

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