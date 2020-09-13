الفنانة فخرية خميس تتعرض لوعكة صحية
نقلت فخرية خميس الفنانة العمانية القديرة إلى المستشفى بعدما تعرضت لوعكة صحية من مضاعفات مرض السرطان وإصابتها بكورونا، مما جعل العديد من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني يطالبون بالدعاء لها من أجل الخروج من هذه الأزمة.
وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، تداول العديد من نجوم الخليج صورة للفنانة فخرية خميس وطالبوا بالدعاء لها وجاء التعليق على الصورة: "دعواتكم للفنانة العمانية القديرة فخرية خميس المتواجدة حاليا في المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، الله يشافيها ويعافيها ويبعد عنها أي مكروه".
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