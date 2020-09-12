مسابقة تصوير لإنعاش القطاع السياحي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف مؤسسة أبوظبي للفنون مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي، ضمن فعاليات حملة إمارات السلام، التي تم إطلاقها شهر أغسطس الماضي، التي تسلط الضوء على دور قادتنا في إحلال السلام في الشرق الأوسط ودول العالم، وتهدف هذه المسابقة إلى تطوير فن التصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وتصوير المعالم السياحية والأثرية في إمارة أبوظبي خاصة.

وصرح مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي: "سعدنا بتنظيم مسابقة التصوير الأولى لإمارة أبوظبي كونها جزءاً من حملة إمارات السلام، ووفاء بالتزامنا وسعينا الدائم لاستقطاب وتشجيع المصورين، سواء من الهواة أو المحترفين من مختلف فئات المجتمع، وإطلاق العنان لأفكارهم المبدعة ودعمها لتكون دولة الإمارات حاضنة للفكر والإبداع ومصدر إلهام دائم لكل الأجيال، ووجدنا في هذه المسابقة فرصة لتلبية رغبات المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي، والتركيز على ما ستلتقطه عدسات المصورين لأجمل معالم إمارة أبوظبي، وذلك لامتلاكها العديد من الأماكن السياحية، الأمر الذي يجعلها أفضل وجهات السياحة في دولة الإمارات ومن أكثر الوجهات المفضلة عالمياً، لافتاً إلى أهمية الجهود المبذولة التي اتبعتها الدولة في تعاملها مع جائحة (كوفيد 19)، ما أدى إلى عودة الانتعاش السياحي مجدداً.

وأضاف الدكتور حامد السويدي: «تطمح المسابقة إلى عودة الحركة السياحية لدولة الإمارات، حيث إن الطبيعة والمواقع الأثرية هي ملاذ العائلات للتنزه باعتبار إمارة أبوظبي مركز جذب سياحياً».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز