وفاة الفنان المصري عبد الرازق الشيمي الشهير بـ "فرعون"

المصدر: وكالات

توفي اليوم السبت الممثل المصري عبد الرازق الشيمي، الذي اشتهر في العديد من الأعمال السينمائية بـ "فرعون"، حيث تعرض لأزمة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات،وكتب شقيقه محمد الشيمي على حسابة في "فيسبوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما .. والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهراً.. الدعاء له بالرحمة والمغفرة". فقاً لصحيفة اليوم السابع.

ومن الأعمال التي قدمها "فرعون" في السينما والدراما كانت بلية ودماغه العالية، وزيزينيا، ولدواعى أمنية، وحجا المصري، والحقيقة والسراب، وعباس الأبيض، وراجل وست ستات، وأزمة سكر، والكيف، وأخر أعماله كان مسلسل "الأخ الكبير" كما كان له حضور خاص في مسرحية "عفروتو"، مع النجم محمد هنيدى.

كذلك اشتهر بشخصية فرعون من خلال دوره في فيلم "بلية ودماغه العالية"، حيث قدم العديد من المشاهد مع محمد هنيدي، حينما كان يعمل معه في نفس الورشة.

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