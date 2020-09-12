«غموض في مصر القديمة».. الخيال والتاريخ في قصص قصيرة

المصدر: (القاهرة - البيان)

أقلام شابة حاكَت هذا العمل الأدبي من ثوب تاريخ مصر القديم؛ حيث قدمت المجموعة القصصية «غموض في مصر القديمة» صورة حيّة عمّا جرى على ضفاف النيل منذ آلاف السنين، وصدر العمل مؤخراً في المكتبات المصرية بعدما كان نتاج مسابقة للقصة القصيرة، تقدم إليها نحو 2500 عمل، ليتم اختيار 20 قصة نشرت في الكتاب الذي بين أيدينا.

بين دفتي الكتاب تُبحر بنا القصص القصيرة في عوالم مصر القديمة؛ الحياة اليومية، فلسفة الدين، طقوس الموت، وصراعات الحكم، وكل ما يمسّ المجتمع المصري في هذه الحقبة التاريخية الباهرة من التاريخ القديم.

جاء عنوان القصة ليكون موائماً لروح المجموعة؛ حيث اعتمد الكاتب أحمد مجدي أحمد في قصته «غموض في مصر القديمة» الفنتازيا التاريخية إلى جانب التصوير البانورامي في حكيّه، فشخصية الراوي «الخيميائي» الذي يعيش في أيّامنا هذه، يفتح كتاباً في بيته ليخرج منه مارد، وفي غمرة الخيال يعود المارد بالخيميائي إلى عصر مصر القديمة، يطوف به في مشاهد سريعة.

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