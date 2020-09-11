ماذا قالت الفنانة إليسا عن انفجار مدينة الزرقاء في الأردن؟

المصدر: البيان الإلكتروني

عبّرت المطربة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد بسبب حادث انفجار مدينة الزرقاء في الأردن، مؤكدةً تضامنها مع الشعوب العربية في الأزمات الأخيرة التي تمر بالعالم العربي.

وكتبت إليسا، عبر حسابها في موقع "تويتر": "ما نبكي على بيروت، ولما نرجع نقرأ عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان.. الله يحمي كل الدول وناسها، وإن شاء الله ما حدا يصيبوا أي مكروه.. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت".

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية كشف، اليوم، أن التحقيقات الأولية لانفجار مستودع مدينة الزرقاء ناتج عن ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ما أدى إلى حدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون.

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