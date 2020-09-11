إغلاق حديقة الحيوان في أبيدجان بسبب سوء التغذية

المصدر: البيان الإلكتروني

أقفلت سلطات ساحل العاج حديقة للحيوانات في أبيدجان بعد هروب ضبع منها، وهو ما جاء ليتوّج مجموعة مشاكل تعانيها هذه الحديقة.

وأفاد بيان لوزارة المياه والغابات بأن "حديقة أبيدجان الوطنية مغلقة لإجراء عملية تدقيق".

وأشار البيان إلى أن تم إلقاء "القبض من دون صعوبات على الضبع الذي هرب من الحديقة، فتمت إعادته إلى قفصه".

وكان الضبع فرّ بعد الظهر متسببا بذعر وفوضى في حي لاس بالماس المجاور للحديقة، إذ راح يتنقل بين المباني والسيارات، من دون أن يهاجم أحداً، بحسب "يورونيوز".

ويأتي هذا الحادث بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة أسد يعاني الجوع واتهامات بإساءة معاملة الحيوانات.

وذكّر ناطق باسم وزارة المياه والغابات في تصريح لوكالة فرانس برس بأن الوزارة عيّنت العام 2019 بديلاً من مدير الحديقة وأطلقت برنامجاً لإعادة تأهيلها.

وأضاف أن "المشاكل المتتالية" استدعت إغلاق الحديقة التي تضم نحو 350 حيواناً بينها أسود وفيَلَة. لإجراء تدقيق يتوقع أن يستمر شهراً"، بالتعاون مع "شركاء عالميين".

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