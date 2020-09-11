«الناشرين» يناقش دور الإنترنت في الارتقاء بقطاع النشر

المصدر: (الشارقة - البيان)

ناقش «نادي الناشرين»، المبادرة التي أطلقت مؤخراً بتنظيم مشترك بين هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر بهدف دعم قطاع النشر في ظلّ الظروف التي يمرّ بها العالم جرّاء انتشار جائحة كورونا، دور شبكة الإنترنت ومواقع التواصل في دعم صناعة النشر وأثرها على الترويج لأعمال المؤلفين والوصول لأكبر شريحة من القرّاء.

واستضافت المبادرة في أولى جلساتها التي أقيمت عبر منصة التواصل المرئي (زووم)، الدكتور مجدي عبد الله إبراهيم، مدير دار ماهي للنشر والتوزيع، الذي تطرق للحديث عن الحلول الواعدة لتسويق المؤلفات عبر شبكة الإنترنت.

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