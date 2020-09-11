المبيعات عبر الإنترنت تنقذ عائدات المعارض الفنية

المصدر: (زيوريخ - أ ف ب)

ارتفعت مبيعات الأعمال الفنية عبر الإنترنت خلال جائحة (كوفيد 19)، ما لجَمَ التراجع الكبير في رقم أعمال المعارض الفنية، بحسب دراسة نشرها الأربعاء مصرف «يو بي إس» السويسري، ومعرض «آرت بازل».

وأوضحت الدراسة التي أجرتها كلير ماك أندرو، مؤسسة مكتب «آرت إيكونوميكس» للدراسات، بالتعاون مع المصرف السويسري ومنظمي المعرض الكبير للفن المعاصر أن مبيعات المعارض الفنية تراجعت في النصف الأول من 2020 بمعدّل 36 في المئة عما كانت عليه في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، إلا أن الدراسة التي أجريت في يوليو وشملت 795 معرضاً للفن الحديث والمعاصر في 60 بلداً، أظهرت أن حجم المبيعات عبر الإنترنت في رقم أعمال هذه المعارض زاد من عشرة في المئة من مجمل مبيعاتها في النصف الأول من عام 2019 إلى 37 في المئة خلال الفترة إياها من السنة الجارية.

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